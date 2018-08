Coppa Italia: info biglietti per Sassuolo-Ternana

» Sassuolo Calcio - Sport

In merito al 3° Turno Eliminatorio di Coppa Italia contro la Ternana, in programma domenica 12 agosto alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei tagliandi sarà attiva da venerdì 10 agosto presso i punti vendita abilitati VivaTicket.

Per i tifosi neroverdi nella giornata di venerdì 10 agosto la prevendita sarà attiva anche presso i punti vendita aperti allo Stadio Ricci di Sassuolo (presso la Sala Stampa, accesso da Piazza Risorgimento, orario 9-14) e al Mapei Stadium di Reggio Emilia (presso la Sala Stampa al 1° piano, accesso dalla scalinata principale lato Tribuna Ovest, orario 10-14 e 15-19). I biglietti saranno acquistabili anche domenica prima della gara presso i botteghini del Mapei Stadium (apertura ore 18.30).

Saranno disponibili esclusivamente biglietti nei seguenti settori:

Tribuna Ovest Inferiore: prezzo Intero a Euro 10 e ridotto Under 14 a Euro 5 (esclusi i diritti di prevendita)

Tribuna Nord (Settore Ospiti): prezzo unico a Euro 10 (esclusi i diritti di prevendita)

A seguito del recepimento del Protocollo d’Intesa sottoscritto avanti al Ministero degli Interni e da LNP A in data 4 Agosto 2017, per la gara Sassuolo-Ternana si potrà acquistare biglietti senza necessità di Tessera del Tifoso. Per i residenti nella regione Umbria la vendita del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di sabato 11 Agosto. I biglietti acquistati in Tribuna Nord non sono cedibili: per tale tipologia di tagliandi non è ammesso il cambio nominativo.

Si comunica inoltre che, solo in occasione della suddetta partita, esclusivamente per gli sportivi che si recheranno al stadio saranno disponibili (fino ad esaurimento posti) i parcheggi adiacenti alla tribuna del Mapei Stadium (park A e park B). Restano esclusivamente riservati agli ospiti i parcheggi di via Romano.