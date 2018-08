Corto circuito all’impianto elettrico: cantina a fuoco a Reggio Emilia

» Cronaca - Reggio Emilia

Cantina a fuoco stamane intorno alle 8.00 in via Cassala a Reggio Emilia. Le fiamme hanno interessato l’interrato in uso ad un cittadino pachistano 35enne abitante nella palazzina. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri hanno accertato che per cause riconducibili ad un corto circuito dell’impianto elettrico, si era sviluppato un incendio all’interno dei locali cantina che distruggeva vario materiale riposto, causando l’annerimento delle mura. All’atto dell’incendio, all’interno dei locali non vi era nessuno.