Con gli esami finali presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, si è concluso lunedì scorso 6 agosto il corso per addetti antincendio a rischio incendio elevato, rivolto ai Volontari della Sicurezza del Comune di Sassuolo (Vos). Il corso si è svolto secondo i modelli organizzati e procedurali disposti dalla “Direttiva Gabrielli”, al fine di garantire alti livelli di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche. Sei i Vos abilitati in questo corso.