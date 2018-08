Tennis, Campionati Italiani Under 13: Bondioli, portacolori dello Sporting Club, accede ai quarti

» Sassuolo - Sport

Ottimo risultato ieri per il portacolori dello Sporting Club Sassuolo Federico Bondioli che, sui campi in terra del Junior Tennis Perugia, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale nella gara di singolare dei Campionati Italiani Under 13 valevoli per il titolo nazionale.

Cammino impervio quello del tredicenne ravennate che lo ha visto concludere i due incontri fin qui disputati tutti al terzo set. Ora per poter accedere alla semifinale Bondioli dovrà incontrare il torinese Federico Garbero suo pari classifica (3.2) del Circolo della Stampa (TO). Bondioli avanza anche nel doppio, in coppia con il marchigiano Filippo Mazzola, infatti, ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale.