In relazione al comunicato di ieri, 8 agosto, con cui la Filt-Cgil di Carpi prendeva posizione sulle problematiche riguardanti l’azienda affidataria del servizio di trasporto scolastico dell’Unione delle Terre d’Argine, l’Unione, sempre vicina alle maestranze, sottolinea come già da diversi mesi stia attuando attività di verifica e azioni nel rispetto delle complesse norme che regolano gli appalti e di quanto previsto dal contratto di appalto in questione.