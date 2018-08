Uffici comunali aperti solo la mattina nella settimana di Ferragosto

» Sassuolo

Come avviene ormai da diversi anni, la settimana di Ferragosto gli uffici del Comune di Sassuolo passeranno ad orario ridotto, con apertura al pubblico solamente la mattina. Da lunedì 13 a venerdì 17 agosto, quindi, gli uffici comunali saranno aperti fino alle ore 14. Uffici che saranno chiusi il giorno di Ferragosto, mercoledì 15, ed in tutti i sabati del mese. L’apertura pomeridiana riprenderà regolarmente a partire da lunedì 20 Agosto. Nulla è modificato, invece, per quanto riguarda il Servizio di Vigilanza Urbana.