Nuova pavimentazione per il campo da basket del parco della Resistenza a Formigine

Un’estate di lavori, ma che a partire da settembre restituirà il campo da basket, all’interno del parco della Resistenza a Formigine, completamente rinnovato. Sabato 8 settembre, all’interno della decima edizione del Villapark Streetfestival, è infatti prevista l’inaugurazione di questo spazio con una lunga e nobile storia di sport, dato che in origine nello stesso luogo trovava posto il campo da tennis della famiglia Agazzotti, divenuto a partire dai primi anni 2000 luogo di ritrovo per tutti gli appassionati di basket formiginesi che, negli anni, oltre ad allenamenti e tornei, si sono occupati anche della sua manutenzione.

Nel 2005, un gruppo di ragazzi formiginesi appassionati di basket partecipò, con il nome di “Villapark”, a vari tornei nella provincia di Modena. Dal 2009 lo stesso gruppo decise di istituire un evento a livello locale e organizzò, insieme ad Avis, il torneo formiginese 3vs3, contornato da una serie di eventi che lo trasformarono nel “Villapark Streetfestival”, oggi appuntamento immancabile dell’estate a Formigine.

Nel 2014, l’Amministrazione comunale ha riconosciuto ai ragazzi che negli anni hanno portato avanti questo movimento l’impegno dimostrato nel rendere il campo un luogo non solo di sport, ma anche un punto di aggregazione e socializzazione, decidendo per l’installazione di due luci che consentono il gioco anche durante le ore serali. L’ultimo intervento è stato possibile grazie al sostegno della Podistica Formiginese e dell’assessorato allo Sport. Una parte del ricavato della gara podistica For Run 5.30, manifestazione a bassissimo impatto ambientale tenutasi a Formigine negli ultimi tre anni, è stata infatti utilizzata per il rifacimento della pavimentazione, che ha compreso anche il trattamento protettivo in resina acrilica e le nuove linee di delimitazione, il tutto senza rimuovere la pavimentazione già presente.

“Un angolo di Formigine – commenta Simona Sarracino, assessore allo Sport – vissuto e molto amato, riqualificato grazie alla collaborazione e al dialogo tra l’amministrazione e l’associazionismo sportivo”.