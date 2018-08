Aperto nella notte lo svincolo 15 della Tangenziale di Modena

» Modena - Viabilità

Lo svincolo 15 della tangenziale Pirandello e la nuova rotatoria di accesso al casello autostradale di Modena nord, per i quali era prevista una chiusura nella notte tra oggi, 11 agosto, e domani, 12 agosto, rimarranno aperti.

Autostrade per l’Italia comunica infatti che la chiusura inizialmente prevista per lavori ai guard rail della rotatoria non verrà effettuata, ma sarà necessario operare un restringimento della carreggiata in corrispondenza della corsia più esterna della nuova infrastruttura fino a sabato 1 settembre. Da lunedì 20 agosto la viabilità tra la tangenziale Pirandello e il casello entrerà comunque in funzione sull’intero nuovo tratto realizzato.

Confermati dalla società i lavori per la connessione del nuovo raccordo che richiederanno, dalla mezzanotte tra domenica 12 e lunedì 13 alla mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 agosto, la chiusura del casello autostradale in ingresso. Sarà invece accessibile in uscita verso la città grazie all’utilizzo temporaneo del vecchio svincolo diretto su via Emilia ovest e, per evitare interferenze con i mezzi in uscita dall’autostrada, sarà chiuso lo svincolo 16 della tangenziale Pirandello su via Emilia ovest per coloro che transitano in direzione Reggio Emilia. I percorsi alternativi individuati per tali mezzi verso Reggio Emilia saranno appositamente segnalati e prevedono la deviazione all’uscita 15 direzione Fiera con percorso su viale Virgilio fino alla rotatoria con la via Emilia ovest oppure l’uscita 16bis in direzione Modena ovest, il percorso su via Emilia ovest fino alla rotatoria con via Rosmini e l’inversione di direzione di marcia in rotatoria con percorrenza di via Emilia ovest verso Reggio Emilia.