Campionati Italiani Individuali Under 13 di Tennis: Bondioli stacca il pass per la finalissima

» Sassuolo - Sport

Filippo Bondioli stacca il pass per la finalissima del singolare ai Campionati Italiani Individuali Under 13, in svolgimento sui campi in terra del Junior Tennis di Perugia. Il giovane atleta dello Sporting Club Sassuolo ha vinto l’incontro di semifinale contro la seconda testa di serie del tabellone, il ligure Giacomo Nosei. Il risultato finale 16 75 62 la dice lunga sulle difficoltà che ha dovuto superare Bondioli.

Dopo un primo set praticamente senza storia, dove Nosei ha dettato tutti i tempi di gioco, nella seconda frazione Bondioli è rimasto sempre caparbiamente attaccato al match costrigendo Nosei a commettere forse l’unico errore che ha dato modo a Bondioli di ottenere un break e chiudere il secondo incontro a suo favore. Nel terzo e decisivo set è stato invece Bondioli a dettare sempre il ritmo della partita, ottenendo così l’accesso alla finalissima che lo vedrà opposto (quando si dice i casi della vita) proprio contro il suo compagno di doppio Filippo Mazzola che ha sconfitto 76 al terzo la testa di serie nr. 1 del tabellone Andrea Meduri.

Nel doppio invece il tandem Bondioli/Mazzola è stato costretto ad uscire di scena ad opera della coppia Sorbino/De Michele con il punteggio di 62 60.

La finalissima si giocherà domani mattina alle ore 10.