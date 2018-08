Brescello: pesta una donna al parco, prendendola a calci in testa. Fermato dai carabinieri

» Bassa reggiana - Cronaca - Reggio Emilia

Sono stati momenti di inaudita violenza quelli registrati all’interno del piccolo parco pubblico vicino alla caserma dei carabinieri a Brescello, nella bassa reggiana, dove un uomo ha pestato una donna arrivando a prenderla a calci in testa. Scatti d’ira culminati quindi con un brutale pestaggio sino al deciso intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, che hanno bloccato l’uomo, un 32enne domiciliato a Brescello, consentendo i soccorsi alla donna, una 30enne abitante nello stesso paese, che dopo le cure mediche è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

L’uomo, in attesa che la donna formalizzi la denuncia, potrebbe quindi presto essere chiamato a rispondere del reato di lesioni personali. E’ accaduto nella tarda mattinata odierna poco dopo le 10,30 a Brescello all’interno del parco pubblico ubicato vicino alla locale caserma dei carabinieri. I due all’interno dell’area verde, per circostanze ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla ma comunque riconducibili a futili motivi, hanno iniziato a litigare. Urla reciproche tra i due sino a quando l’uomo è passato ai fatti, aggredendo fisicamente la donna. Calci in ogni parte del corpo anche alla testa sotto gli occhi di increduli testimoni che hanno quindi subito lanciato l’allarme ai carabinieri. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile di Guastalla che hanno subito bloccato l’uomo, condotto in caserma, consentendo quindi i soccorsi alla donna da parte del personale dle 118 intervenuto sul posto.