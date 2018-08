Campionati Italiani Individuali Under 13 di tennis: Sporting Sassuolo vice campione d’Italia, Bondioli si arrende in finale

» Sassuolo - Sport

Federico Bondioli non è riuscito nell’impresa, l’atleta dello Sporting Club Sassuolo si è arreso solamente in finale ai Campionati Italiani Individuali Under 13 svoltisi sui campi del Junior Tennis Perugia.

All’atto conclusivo il ravennate, sassolese d’adozione, è arrivato leggermente stanco, tuttavia, nonostante il punteggio finale di 62 63 per Mazzola, Bondioli ha disputato un torneo di altissimo livello, dimostrando le sue potenzialità e raggiungendo un ottimo quanto inaspettato risultato.

Bondioli, classe 2005, nato a Ravenna, è in forze allo Sporting Club Sassuolo dall’inizio di quest’anno dove si allena regolarmente, è stato affidato al club di Via Vandelli dal Maestro Urbinati, Tecnico Federale, che ha visto nel sodalizio sassolese una realtà in grado di offrire le giuste strutture e uno staff d’eccellenza che permetta a Bondioli di raggiungere obiettivi ambiziosi, uno dei quali è stato proprio quello di classificarsi nr.2 d’Italia Under 13 a questi Campionati.