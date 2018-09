Mercoledì e giovedì a Modena la XXVII edizione del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia

» Modena

Al via la 27° edizione del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia organizzato dalla Fondazione San Carlo in collaborazione con Unimore. L’appuntamento si tiene mercoledì 5 e giovedì 6 settembre negli orari 9.00-13.00 e 15.00-19.00 (Fondazione San Carlo, via San Carlo 5, Modena) e prevede la presentazione e la discussione di numerosi progetti di ricerca in filosofia. All’iniziativa partecipano infatti 32 dottorandi provenienti dalle università di tutta Italia, che discutono i loro progetti di ricerca con 15 docenti di filosofia specialisti dei loro temi di indagine.

“E’ la sesta volta consecutiva – afferma Carlo Altini, professore di Storia della filosofia a Unimore e direttore scientifico della Fondazione San Carlo– che Modena ospita il convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia. Si tratta di un importante momento di confronto sulle attività di ricerca dei giovani dottorandi che operano nel campo della filosofia in tutti i suoi settori, dalla storia della filosofia alla filosofia morale, dalla filosofia della scienza alla filosofia politica. In ogni sessione è dato ampio spazio alla discussione trasversale dei singoli progetti di ricerca, in modo da coinvolgere tutti i docenti e gli studenti partecipanti. Il Convegno – prosegue Altini – rappresenta infatti un momento di confronto, di crescita e di scambio di esperienze, nello spirito di formazione e ricerca che contraddistingue le attività della Fondazione San Carlo e di Unimore che, anche grazie a questa iniziativa, e al Centro interdipartimentale di ricerca sulla storia delle idee (CIRSI) si pongono come punto di riferimento per gli studi filosofici in Italia e in Europa”.

I temi affrontati nelle diverse sessioni di mercoledì 5 settembre riguardano l’etica e l’antropologia nella filosofia greca; la filosofia e la cultura nel Rinascimento e nella prima modernità; la filosofia e la politica nel pensiero tedesco del Novecento; il pensiero politico della filosofia francese del Novecento; la filosofia del linguaggio e la teoria morale nel pensiero contemporaneo.

Giovedì 6 settembre si discute sulla metafisica e sulla politica nella tradizione platonica; sui rapporti tra filosofia e teologia nel pensiero medievale; sui metodi di conoscenza nell’idealismo tedesco; sul problema della modernità nella filosofia tedesca tra XIX e XX secolo; sulla filosofia morale e sull’antropologia nel pensiero del Novecento; sull’epistemologia e la filosofia del linguaggio nel pensiero contemporaneo.

Da notare inoltre che mercoledì 5 settembre, alle ore 17.00, nell’ambito del Convegno, si tiene, presso il Teatro della Fondazione San Carlo, la conferenza pubblica dal titolo Filosofia e medicina con interventi di Alberto Jori (Università di Ferrara) e Paolo Mazzarello (Università di Pavia). L’appuntamento è aperto al pubblico, al pari di tutte le sessioni del convegno.

Per informazioni è possibile scrivere a sas@fondazionesancarlo.it o telefonare allo 059.421240. Il programma del convegno è scaricabile dai siti www.fondazionesancarlo.it e www.unimore.it