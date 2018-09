Run Tune up Bologna: domenica trasporto pubblico Tper gratis fino alle ore 15 per gli iscritti alla manifestazione

» Bologna - Trasporti

Domenica prossima, 9 settembre, in occasione dell’edizione 2018 della RUN TUNE UP, i partecipanti alla manifestazione podistica potranno circolare gratuitamente su tutti gli autobus Tper di Bologna e provincia dall’inizio del servizio fino alle ore 15. Per accedere a tale agevolazione i partecipanti dovranno esibire, ai Verificatori di titoli di viaggio, il Foglio Iscrizione gara attestante l’avvenuta iscrizione alla manifestazione.

Limitatamente agli orari che precedono e che seguono l’evento è stata predisposta anche una navetta gratuita tra il parcheggio Tanari e Piazza Roosevelt

Durante lo svolgimento della RUN TUNE UP, domenica, dalle ore 8.45 alle ore 12.45 circa, le linee di bus saranno interessate da variazioni di percorso per la chiusura al traffico di alcune vie del centro.

Tutti i dettagli sulle deviazioni a questo link