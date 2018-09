‘Tutta un’altra scuola’ 2018: domani al Teatro Testoni l’evento dedicato alle esperienze educative a misura di bambino

» Bologna - Scuola

Sabato 8 settembre al Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, dalle 9 alle 19, si terrà la terza edizione dell’evento annuale “Tutta un’altra scuola”, incontro della Rete nazionale delle esperienze educative a misura di bambino, organizzato dalla rivista Terra Nuova e dal Comune di Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

La giornata-evento dedicata a genitori, insegnanti ed educatori sarà articolata in più proposte: il convegno “Scuola mia fatti capanna. Ambienti, atmosfere, persone e relazioni formano ed educano l’essere umano” al quale porterà i saluti della città la vicesindaco Marilena Pillati, i colloqui individuali con gli esperti, attività e laboratori per bambini e adulti, stand informativi.

Il progetto “Tutta un’altra scuola” è nato quattro anni fa da un’idea di Terra Nuova, la comunità che da quarant’anni racconta e pratica l’ecologia dell’azione e del pensiero. Si è costituito un gruppo di lavoro, di cui fin dall’inizio fanno parte protagonisti delle scuole pubbliche, delle scuole Steiner Waldorf e di quelle che seguono il metodo Montessori, delle scuole parentali e libertarie, dell’educazione esperienziale, dell’homeschooling e della pedagogia del bosco. Questo tavolo tecnico lavora da quattro anni per censire, raccontare e mettere in rete le esperienze educative che in Italia mettono il bambino al centro.