» Bologna - Cronaca

Ieri notte, i Carabinieri della Stazione di Altedo hanno denunciato un automobilista ubriaco durante un posto di controllo alla circolazione stradale.

È successo in via Erminio Minghetti, quando il soggetto, quarantaduenne di Malalbergo, alla guida di una Audi A1, è risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,12 g/l. Oltre a una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol, l’automobilista si è visto ritirare la patente di guida.