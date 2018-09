Due interventi quasi in contemporanea risolti dal Soccorso Alpino ed Elipavullo

» Appennino Modenese - Bologna - Cronaca

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono stati impegnati nel pomeriggio di sabato 8 settembre per due interventi distinti sull’Appennino modenese. Il primo intervento si è verificato poco sotto Cima Tauffi in località Acqua Marcia, alla congiunzione dei sentieri Cai 00 e 417. Una donna bolognese di sessantatre anni ha accusato un malore. I tecnici territoriali sono intervenuti insieme a Elipavullo; l’elicottero è riuscito a recuperare in autonomia la donna ed a trasportarla all’Ospedale di Modena-Baggiovara per accertamenti.

Mentre le squadre stavano rientrando dall’intervento di Cima Tauffi, un altro allarme è scattato in località Monfestino di Serramazzoni, per un biker feritosi in seguito ad una caduta. L’uomo, un cinquantaduenne residente in provincia di Modena, si è procurato una profonda ferita ad un arto inferiore dopo aver urtato un ramo sporgente. Subito soccorso da alcune persone di passaggio che hanno allertato la centrale del 118, l’uomo – dolorante – è stato quindi raggiunto da una squadra del Soccorso Alpino, l’ambulanza e infine centralizzato all’Ospedale di Baggiovara da Elipavullo.