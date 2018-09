Rapina impropria, un arresto a San Giovanni in Persiceto

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un trentanovenne marocchino per tentata rapina impropria.

E’ successo ieri sera, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che un cliente di un supermercato, situato all’interno del centro commerciale “Porta Marcolfa”, situato in viale della Repubblica aveva aggredito un addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire dal locale senza pagare delle bottiglie di liquore.

All’arrivo dei Carabinieri, il marocchino è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Questa mattina, in sede di giudizio direttissimo, presso il Tribunale di Bologna, l’arresto è stato convalidato e il marocchino è stato condannato a un anno di reclusione e 400 euro di multa.