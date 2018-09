Maxi sequestro di 15 mila prodotti contraffatti ad Imola

» Bologna - Cronaca

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, durante la mostra-scambio CRAME 2018”, svoltasi lo scorso week end presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, hanno sequestrato circa 15 mila prodotti contraffatti (insegne pubblicitarie, oggetti d’arredo, oggetti in ceramica, adesivi resinati, patch) recanti i segni distintivi di note case automobilistiche, tra cui “Ferrari”, “Lamborghini”, “Porsche”, “Maserati”, “Mercedes”, “Jaguar”, “Alfa Romeo” ed altri marchi registrati quali “VR46”, “46 The Doctor”, “Adidas”, “Vespa”, “Harley Davidson”.

In particolare, le attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di “tutela dei marchi” e della “sicurezza dei prodotti”, eseguite dai militari della Compagnia di Imola

e svolte nell’ambito delle ordinarie attività di “Controllo economico del territorio”, hanno

permesso di denunciare alla competente Procura della Repubblica due soggetti (uno di

nazionalità italiana e l’altro di nazionalità ceca) per reati inerenti la “contraffazione”.I circa 15 mila articoli sequestrati, avrebbero permesso di realizzare un illecito profitto

per oltre 50 mila euro.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle bolognesi costituisce un’ulteriore testimonianza del

costante presidio esercitato dal Corpo a “tutela della leale concorrenza” nel “libero mercato” ed alla “tutela del consumatore”; al fine di scongiurare, la commercializzazione di prodotti contraffatti (che generano illeciti benefici patrimoniali in danno dei commercianti

onesti che subiscono lo svantaggio concorrenziale fraudolento) e di salvaguardare il

consumatore dall’acquisto di articoli potenzialmente nocivi poiché non rispondenti ai previsti standard di sicurezza.