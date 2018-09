Piano Periferie, il Sindaco Merola incontra i parlamentari bolognesi e chiede il ripristino dei fondi

» Bologna

“Sarebbe molto importante che avvenisse un ripensamento nel voto alla Camera che permetta di ripristinare i fondi del Piano Periferie perché servono a finanziare progetti che miglioreranno la vita dei cittadini. Questa non è una vicenda di parte, per ogni Governo è legittimo cambiare opinione ma c’è un limite, quello degli impegni presi”.

Il Sindaco Virginio Merola ha esordito così nell’incontro con i parlamentari eletti a Bologna che hanno raccolto il suo invito e hanno partecipato, questa mattina nella sala di Giunta di Palazzo d’Accursio, all’illustrazione dei progetti, che per il Comune di Bologna hanno un valore di 18 milioni di euro, già finanziati e per i quali il Comune ha firmato una convenzione con il Governo. Tra questi ci sono la nuova caserma dei Carabinieri al Pilastro e la riconversione dell’ex parcheggio Giuriolo in polo della conservazione e del restauro del cinema in cui dovrà operare la Cineteca.

L’incontro è stato organizzato alla vigilia del voto alla Camera del decreto Milleproroghe che, nella versione approvata al Senato, contiene un emendamento che congela i finanziamenti fino al 2020. “Sappiamo che rinviare scelte come queste – ha detto il Sindaco – significa metterle veramente a rischio”.

All’incontro hanno partecipato i parlamentari Andrea De Maria, Gianluca Benamati e Francesco Critelli (Partito Democratico), Pier Ferdinando Casini (Gruppo misto), Galeazzo Bignami (Forza Italia).

Erano presenti anche i presidenti dei quartieri interessati, Simone Borsari (San Donato – San Vitale) Daniele Ara (Navile), alcuni cittadini interessati e il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli con il progettista del recupero dell’ex parcheggio Giuriolo, ingegnere Antonio Iascone.

L’amministrazione comunale, rispettando i tempi previsti, ha consegnato i progetti esecutivi nei primi giorni di agosto e ha sostenuto finora 464 mila euro di impegni di spesa. Tutti i progetti sono in grado di essere messi a gara entro l’anno.

L’assessore all’Urbanistica Valentina Orioli ha illustrato i progetti uno a uno soffermandosi sugli aspetti di valore per il territorio nei quali si inseriscono. “ Abbiamo scelto ambiti periferici in senso fisico – ha detto Orioli – e abbiamo elaborato un piano trasversale che riguarda il recupero di immobili e di luoghi anche attraverso la partecipazione dei cittadini”.