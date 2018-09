Arrestato al Marconi di Bologna un corriere di droga con 1,2 kg di hashish

» Bologna - Cronaca

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno tratto in arresto un corriere di droga che trasportava ovuli di “hashish”. Nel corso di un controllo dei passeggeri presso l’Aeroporto “G. Marconi” i Finanzieri del I Gruppo Bologna, hanno individuato, anche con l’ausilio del cane anti-droga “Calma”, un cittadino di nazionalità nord-africana, residente in Italia, con volo proveniente dal Marocco con scalo a Malaga.

Il comportamento anomalo tenuto dal fermato nel corso del controllo ha indotto gli operanti ad ulteriori approfondimenti investigativi che, grazie al supporto di esami diagnostici eseguiti presso un ospedale felsineo, hanno permesso di individuare la presenza di corpi estranei quantificati, una volta recuperati, in 113 ovuli termosaldati di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo pari a circa 1200 grammi.

Il cittadino marocchino è stato arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e associato, su disposizione del Magistrato di turno, presso la casa circondariale di Bologna.

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe reso, secondo stima prudenziale diecimila euro.

Il risultato illustrato evidenzia la costante attività di controllo effettuata giornalmente dalla Guardia di Finanza presso il locale scalo aeroportuale, anche con l’ausilio delle unità cinofile specializzate, per contrastare l’introduzione nel territorio dello Stato di ingenti quantitativi di droga.