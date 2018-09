Bando per i volontari del Servizio Civile Nazionale UICI Sezione Territoriale di Bologna

» Bologna - Sociale

La sezione territoriale di Bologna dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha indetto un bando per il Servizio Civile Volontario per quindici posti per il progetto intitolato “Azioni di sostegno per una vita indipendente dei ciechi 13 – Bologna”. Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda deve essere:

redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;

corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

2) a mezzo “raccomandata A/R” (fa fede la data del timbro postale);

3) consegnata a mano.

Le selezioni si svolgeranno a partire da lunedì 15 ottobre dalle ore 15.30.

Il progetto, della durata di un anno, prevede 30 ore settimanali di servizio su cinque giorni, con un compenso di Euro 433,80 mensili.

Per informazioni e contatti: E-mail uicbo@uiciechi.it – PEC uicbologna@pec.it – Tel. 051/580102

Orari di apertura al pubblico per la consegna a mano della domanda: Mattine dal martedì al venerdì 9.30 – 12.30; Pomeriggi di martedì e giovedì 15.30- 18.30, mercoledì 15.00-18.00; Pomeriggio di venerdì 28 settembre 15.30-18.00.