San Lazzaro Book Festival: torna il weekend dedicato alla lettura

Dopo il successo dell’anno scorso, il San Lazzaro Book Festival torna a San lazzaro e lo fa con una tre giorni dedicata alla lettura e alla scrittura. Appuntamento imperdibile per chi ama il mondo dei libri ed è sempre alla scoperta di ‘voci’ nuove nel panorama letterario bolognese e cittadino, la manifestazione si terrà infatti dal 14 al 16 settembre nella centralissima piazza Bracci.

Dalle 10 di mattina fino alle 20 la piazza si riempirà di eventi, presentazioni, dibattiti e letture, alla presenza degli autori di Giraldi Editore, organizzatore dell’iniziativa con il patrocinio del Comune di San Lazzaro.

La casa editrice indipendente punta infatti ad abbattere le barriere tra scrittore e lettore, mettendo i propri autori a completa disposizione del pubblico tra i vari stand che affolleranno la piazza. Un’occasione unica per dialogare con autori emergenti e scrittori affermati, conoscendo le persone che si celano dietro la copertina di un libro, e riscoprendo il grande valore delle storie. Anche quelle degli stessi lettori: è sempre aperto il bando gratuito di racconti inediti in lingua italiana mai apparsi o pubblicati nel web e che non superino le 3.000 parole. I migliori verranno accuratamente selezionati ed editati secondo le linee editoriali redazionali e vedranno una pubblicazione in un’antologia curata interamente da Giraldi Editore.

Di seguito il programma degli incontri, disponibile anche sul sito del Comune di San Lazzaro:

Venerdì 14 settembre 2018

Ore 18:00 – Presentazione del libro “Amareno e il caso P.P.F.” di Zap & Ida con performance grafica/umoristica di Zap & Ida

Sabato 15 settembre 2018

Ore 11:00 – Presentazione del libro “In fondo alla terra” di Alessandro De Francesco – Ore 16:00 – Presentazione dei libri “103 storie di fortitudini, vent’anni dopo” di Leonardo Vicari e “Il caos… tra dj e producer” di Gary Caos

Domenica 16 settembre 2018

Ore 11:00 – Gianni Cascone e la “Scrittura collettiva”. Presentazione del libro “Il Navile. Immaginario di città” del gruppo Navigadour – Ore 16:00 – Presentazione dei libri “Interruzioni” di Camilla Ghedini e “Mia madre mi ha abortita quando avevo 56 anni” di Giorgio PCA Mameli – Ore 17:30 – Presentazione del libro “Del vento e altre storie” di Argia Granini – Ore 18:30 – Presentazione del libro “Malox for breakfast” di Piero Mariella, verrà intervistato dallo scrittore Gianluca Morozzi