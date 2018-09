Attestato di idoneità abitativa dell’alloggio, va richiesto agli uffici di Piazza Liber Paradisus

L’attestato è necessario, ai cittadini stranieri, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), per i ricongiungimenti familiari, per avere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per avere il nulla osta provvisorio per il lavoro autonomo, ed è di competenza comunale.

Tutte le info e la modulistica su http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/4353/95834/