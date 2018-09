Bologna, si rompe condotta idrica: parte di via Montefiorino a senso unico

» Bologna - Viabilità

La rottura di una condotta Hera di 20 centimetri di diametro all’altezza di via Montefiorino 10, avvenuta nel pomeriggio di oggi, ha provocato la chiusura di una corsia della strada nel tratto compreso tra via Vancini e la rotonda Bernardini, in direzione di via Tolmino. Dunque via Montefiorino si può percorrere solo in direzione Stadio. La Polizia Municipale è intervenuta per regolare il traffico e dare indicazioni sulle deviazioni da percorrere fino al termine dell’intervento.

In particolare, i percorsi alternativi per chi percorre via Andrea Costa sono: svoltare in via Bixio e poi in via Bidone, oppure svoltare in via Magnani e poi in via Vancini. I tecnici di Hera sono sul posto per predisporre il cantiere per il ripristino che inizierà domani mattina. Sono rimasti senza acqua circa trenta nuclei familiari residenti al civico 10 di via Montefiorino, ai quali Hera sta fornendo acqua.

Nella giornata di domani saranno diffusi aggiornamenti sui tempi dei lavori di ripristino e sulle modifiche alla viabilità anche attraverso il profilo Twitter della Polizia Municipale di Bologna.