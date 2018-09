Confimi Bologna raddoppia l’impegno: il 20 settembre inaugurano i nuovi uffici

» Bologna

Appuntamento al prossimo 20 settembre alle 18. Confimi Emilia raddoppia il suo impegno con la città di Bologna inaugurando i nuovi uffici, decisamente più grandi di quelli inaugurati solamente 12 mesi fa, sintomo che l’associazione è in salute e cresce.

Una sede più ampia, più viva. La grande novità riguarda il settore formazione, infatti i nuovi uffici della nota associazione saranno arricchiti dalla presenza costante di Confimi Formazione, firma autorevole nel settore, oramai una certezza per tutti gli imprenditori del comparto manifatturiero e non solo.

La nuova sede sorgerà nello stesso palazzo che ha ospitato il primo insediamento di Confimi a Bologna, in via Di Corticella 184/10, ma con una metratura molto più ampia e con la possibilità di accogliere più persone.

Queste le parole di Stefano Bianchi, direttore di Confimi Emilia: “La nuova sede è a disposizione di tutti i nostri associati, non solo per quanto riguarda i servizi che siamo in grado di offrire ma anche per qualsiasi evenienza. Abbiamo allestito degli uffici e degli spazi dedicati proprio agli imprenditori che, per svariati motivi, hanno bisogno di fissare un appuntamento con clienti e fornitori a Bologna. Inoltre la nostra sede rinnovata ha il compito di creare una sinergia maggiore tra i nostri associati, deve diventare il luogo d’incontro tra chi, tutti i giorni, anima le piccole e medie imprese emiliane”

Soddisfatto anche Pino Flamini, presidente della territoriale di Bologna: “A distanza di 12 mesi dalla nostra inaugurazione della prima sede siamo costretti ad espanderci e a utilizzare altri uffici e questo mi rende molto felice.” L’imprenditore ha concluso dicendo: “La nostra nuova sede è aperta a tutti, la nostra è la casa della piccola e media impresa bolognese. Il giorno 20 settembre presenteremo il nuovo ufficio con un piccolo aperitivo di fine estate, evento aperto a tutti gli addetti ai lavori e a tutti gli imprenditori che intendono avvicinarsi al nostro modo di fare rete. Con il presidio fisso di Confimi Formazione e con una sede più ampia e più viva il nostro ufficio diventa operativo e ricco di opportunità al pari della sede di Modena”.

Appuntamento quindi al prossimo 20 settembre con l’aperitivo di fine estate di Confimi Bologna. Durante l’evento sarà presente anche l’artista reggiana Patrizia Giovanetti che arricchirà il momento di scambio con la mostra “I misteri del fuoco”.