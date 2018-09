Tper, dal 16 settembre entra in vigore l’orario invernale scolastico a Bologna

» Bologna - Trasporti

Entrano in vigore con l’inizio del servizio invernale scolastico, alcune novità importanti pensate per agevolare in modo particolare i pendolari da e per la Città di Bologna. Riguardano le linee 20, 20N, 28, 37, 83, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 213, 301, 706, 826, 850, 851, 856, 900, 906,.

Di concerto con l’agenzia della mobilità vengono infatti eliminate alcune fermate cittadine per velocizzare e rendere più puntuali alcune linee suburbane ed extraurbane sopprimendo fermate che – analisi dei dati alla mano – venivano storicamente utilizzate prevalentemente da utenti urbani.

Si è operato quindi per separare in modo più marcato il traffico urbano da quello extraurbano con l’obiettivo di ridurre anche l’affollamento sui mezzi.

Qui il dettaglio