ACI Kart Day aspetta tutti al Bologna “Sport Day” domenica 16 settembre

» Bologna - Sport

ACI Kart Day torna domenica 16 settembre, nella nuova location della Montagnola e di piazza VIII agosto a Bologna (nello stesso spazio destinato nei fine settimana alla “Piazzola”) nel contesto della sesta edizione di “Sport Day” la giornata dedicata allo sport patrocinata dal Comune di Bologna e organizzata dagli Enti di Promozione Sportiva (CSI, Uisp e Aics) con la collaborazione di Consulta Comunale dello Sport e CONI Point di Bologna, realizzata grazie a Società e Federazioni sportive che si alterneranno in esibizioni e prove gratuite per tutti i ragazzi che interverranno.

E Automobile Club di Bologna ha risposto “sì” alla chiamata del Coni Bologna per la partecipazione alla nuova edizione della manifestazione che, dopo l’edizione dell’anno scorso, svoltasi nella cornice bucolica dei Giardini Margherita, dove si registrò una numerosa presenza di pubblico nonché la partecipazione di ben 200 ragazzi che si misero alla prova su kart elettrici professionali, domenica si rinnova l’appuntamento che vedrà i più piccoli, preparati e assistiti da istruttori ACI e da piloti professionisti, come il plurititolato bolognese Valerio Vecchietti, cimentarsi nella pista allestita per permettere di avvicinarsi in sicurezza al mondo dei kart.

Nell’area ACI del Bologna Sport Day sarà presente, oltre alla pista di kart, il simulatore di guida delle autoscuole ACI “Ready 2 Go” – network di ACI che prevede un metodo di insegnamento attento alla Guida Sicura e alla Guida Difensiva -. Inoltre, per i più grandi, faranno bella mostra di sé in piazza una Ferrari F1 brandizzata, messa a disposizione da Philip Morris Italia e la Lamborghini URUS attrezzata come mezzo antincendio che si è vista operare sulla pista del GP di Monza proprio lo scorso weekend. E proprio con l’eco dei motori della F1 nelle orecchie, i piccoli e grandi appassionati di automobilismo, saranno accolti nell’area ACI per assaporare dal vivo il mondo dello sport sulle 4 ruote, per apprendere le regole del Codice della Strada e vivere con piacere una bella avventura al volante.