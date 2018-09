Bologna, invasione di terreni ed edifici: 15 soggetti denunciati dai Carabinieri

» Bologna - Cronaca

L’operazione è scattata alle prime ore di questa mattina, quando i carabinieri del Comando Provinciale di Bologna e del V Reggimento Emilia Romagna, con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri di Forlì, hanno effettuato un blitz all’interno di una palazzina del centro cittadino, in via Jacopo di Paolo. Ben 15 soggetti sono stati sorpresi all’interno, 13 di etnia marocchina, un tunisino ed un egiziano, tutti deferiti per il reato di invasione di terreni ed edifici.

In particolare veniva acclarata la responsabilità di N.J., 34enne marocchino, che veniva individuato quale affittacamere abusivo del condominio in oggetto, percependo cifre comprese tra i 100 ed i 150 euro al mese per ogni persona ospitata; iltutto all’insaputa dei reali proprietari dell’immobile, stimati professionisti bolognesi.

Nell’occasione è stato rinvenuto anche diverso materiale, tra cui alcune biciclette, probabile oggetto di furto, sulle quali proseguono serrati accertamenti.