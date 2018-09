Restyling Stadio Dall’Ara, prima riunione del tavolo tecnico tra Comune di Bologna e Bologna Football Club 1909

» Bologna - Sport

Si è svolta oggi a Palazzo d’Accursio la prima riunione del tavolo tecnico istituito da Comune di Bologna e Bologna Football Club 1909 per avviare la ristrutturazione dello stadio Renato Dall’Ara.

All’incontro erano presenti: Claudio Fenucci (amministratore delegato del Bologna Football Club 1909), l’architetto Gino Zavanella, Valerio Montalto (Direttore Generale del Comune di Bologna), Giacomo Capuzzimati (Direttore Generale della Città Metropolitana di Bologna), Mauro Cammarata (Capo Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna), Giulia Carestia (Direttrice dell’Avvocatura del Comune di Bologna), Cleto Carlini (Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Bologna), Francesco Evangelisti (Direttore del Settore Pianificazione e Programmazione Urbanistica del Comune di Bologna).

L’incontro ha formalmente individuato e condiviso il percorso di partenariato pubblico-privato attraverso il quale attuare il restyling dello stadio comunale, secondo una procedura impiegata in analoghi e recenti interventi realizzati in Europa e per la prima volta adottata per un impianto italiano.

Lo strumento giuridico utilizzato per l’intero processo è la Legge sugli Stadi del 2013 con gli aggiornamenti intervenuti nel 2017. Una legge che assicura la certezza e la rapidità dei tempi e delle procedure.

Il Tavolo tecnico istituito oggi si riunirà periodicamente: la prossima riunione avrà per oggetto il tema della mobilità e degli interventi da realizzare all’Antistadio.