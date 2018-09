Scuole Aperte 2018: 160 partecipanti in 5 istituti superiori bolognesi

» Bologna - Scuola

Si è conclusa oggi l’edizione 2018 di Scuole Aperte in 5 istituti superiori della città. La vicesindaco Marilena Pillati e il presidente dell’Istituzione Educazione e Scuola Paolo Marcheselli hanno fatto visita a ragazze e ragazzi dell’Iis Belluzzi-Fioravanti.

“Come è noto il passaggio dalla scuola media a quella superiore rappresenta per tanti studenti un momento di difficoltà di adattamento e inserimento verso un percorso scolastico più complesso e articolato. Infatti le percentuali più alte di insuccesso e abbandono scolastico si verificano proprio nei primi due anni di frequenza – spiegano Pillati e Marcheselli -. Per contrastare questo fenomeno negativo e preoccupante, si è completato per il secondo anno un progetto sostenuto dal Comune di Bologna attraverso IES che ha coinvolto per tre settimane cinque Istituti superiori della città Belluzzi-Fioravanti, Manfredi-Tanari, Serpieri, Rosa Luxemburg, Aldrovandi Rubbiani, aprendo anticipatamente le scuole per favorire una frequenza volontaria finalizzata soprattutto a una prima conoscenza dei compagni e dei docenti per un approccio più morbido al nuovo corso di studi.

Ai 160 ragazzi che hanno partecipato sono state offerte attività culturali, ricreative, sportive, arricchite da momenti di ‘riallineamento’ nelle materie tradizionalmente più ostiche: matematica, lettere, inglese.

Anche quest’anno si è registrato un altissimo gradimento da parte degli stessi ragazzi e delle loro famiglie, in particolare per quanto riguarda le attività di laboratorio, cosa che spinge a confermare anche per il futuro la volontà di proseguire e incrementare l’esperienza.

Un ringraziamento alle scuole che hanno creduto in questo progetto, agli educatori IES e alle realtà del territorio che hanno proposto le attività per i ragazzi, a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato e ancora un grazie alla Fondazione Carisbo e alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per il sostegno a questa importante iniziativa”.