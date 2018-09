» Bologna - Cronaca

A causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio sul bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni ha raggiunto anche i 50 centimetri.