Droga in via Zamboni a Bologna: altri due arresti dei carabinieri

I servizi antidroga in zona universitaria dei Carabinieri della Stazione Bologna hanno portato all’arresto di altri due spacciatori magrebini di sostanze stupefacenti, E.M., ventiquattrenne marocchino e B.B., trentottenne algerino, disoccupati, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L’arresto è stato eseguito ieri sera, quando i due spacciatori, dopo essersi avvicinati ai Carabinieri che erano vestiti in abiti civili ed averli scambiati per potenziali clienti, gli hanno offerto della droga.

Dopo aver assecondato le intenzioni dei due malviventi, i militari si sono qualificati e li hanno arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli 11 grammi circa di hashish, rinvenuti dai Carabinieri, sono stati sequestrati e trasmessi ai tecnici di Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per le analisi di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due magrebini hanno trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista in mattinata.