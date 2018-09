Imbrattano con estintori le auto in un parcheggio: quattro minori deferiti

» Bologna - Cronaca

L’intensificazione dei controlli nei luoghi di aggregazione e nei pressi dei comprensori scolastici disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, hanno portato a identificare e sottoporre al giudizio dell’Autorità giudiziaria per danneggiamento 4 minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

In particolare, lo scorso 16 agosto, i Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno, allertati da alcuni residenti, intervenivano all’interno del parcheggio pubblico coperto di via Ragazzi della Chiusa constatando che ignoti, dopo aver prelevato 15 estintori dalle relative custodie, li avevano utilizzati per imbrattare alcune autovetture presenti nel parcheggio, per poi abbandonarli vuoti nell’area.

I Carabinieri, a quel punto, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, hanno avviato le indagini, conclusesi pochi giorni fa, che hanno portato all’individuazione dei responsabili e al deferimento degli stessi all’Autorità giudiziaria. I quattro minori dovranno rispondere, in concorso, del reato di danneggiamento.

L’attività si inserisce in una precisa strategia operativa dei Carabinieri di Bologna, in particolare della Compagnia di Borgo Panigale, finalizzata ad incrementare le attività preventive e di contrasto ai fenomeni legati alla criminalità minorile, che ha portato a diversi positivi risultati nei mesi scorsi: