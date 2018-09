Nell’ultima di coppa arriva la prima vittoria per il Modena Calcio A 5: piegato il Sassuolo

» Modena - Sassuolo - Sport

Prima vittoria per il Modena Calcio A 5 che nell’ultima partita di Coppa Emilia piega in casa gli Eagles Sassuolo con il finale di 5-3.

Avvio deciso e convincete dei ragazzi di mister Cosenza avanti di due reti nel primo quarto d’ora con Bressan e Rapacchietta e trame di gioco che mostrano una migliore condizione fisica. Ma i sassolesi si rifanno sotto arrivando addirittura a pareggiare con Cenci e Dello Preite. Prima della pausa, comunque, gialloblu ancora avanti con gol rocambolesco di Raiola.

Ripresa sulla falsa riga dei primi venti minuti con altri due centri modenesi prima di Rapacchietta e poi di Bressan (entrambi autori di una doppietta) con quest’ultimo lanciato in contropiede che si inventa un bel tiro lesto ad insaccarsi all’angolino senza lasciar scampo al portiere ospite.

Eagles che reagiscono con orgoglio mettendo andando a segno anche con Di Norcia per il definitivo 5-3.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti dello Staff” – ha detto a fine partita mister Cosenza, continuando – “Dedichiamo la prima vittoria stagionale alla dirigenza che ha sempre creduto in noi e che dal primo giorno di preparazione non ci ha fatto mancare assolutamente nulla. Una dedica importante va anche al nostro caloroso pubblico che ci incita e alla città e ai colori di Modena e per ultimo la dedichiamo a noi stessi, a ogni sacrificio che ogni singolo ragazzo compie per la squadra”

Parole che sanno di liberazione quelle del tecnico modenese, consapevole, comunque di essere solo all’inizio di un lungo cammino: “La partita è andata come volevamo, un avversario importante ma oggi contava la prova caratteriale dei ragazzi. Abbiamo lottato su ogni singolo pallone con anima e cuore, certo non ci nascondiamo dietro agli errori commessi ancora oggi, ma siamo e restiamo fiduciosi che riusciremo a migliorare ancora di più. Questa è una vittoria di un gruppo che se vuole sa come vincere”.

Archiviando le vicende della prima squadra, sempre nella giornata di ieri le due compagini giovanili del Modena Calcio A 5 sono state impegnate le due giovanili sono state impegnate in un torneo di beneficenza a Bastiglia (Mo). La società ha voluto partecipare attivamente sia per “mettere minuti nelle gambe” ai giovani, ma anche e soprattutto per promuovere questo tipo di iniziative.