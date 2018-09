A Vignola installato un nuovo defibrillatore attivo 24h/24

» Salute - Vignola

Il dispositivo si trova in viale Mazzini 5/2, all’esterno dello stabile che ospita il centro fisioterapico “Città di Vignola”.

Il progetto “Vignola comune cardio-protetto” si è arricchito di un nuovo defibrillatore attivo 24 ore su 24. Il dispositivo si trova in viale Mazzini 5/2, all’esterno dello stabile che ospita il centro fisioterapico “Città di Vignola”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alle donazioni da parte di Fabbri Group e delle associazioni l’Altra Vignola e Vignola Animazione.

Per questa installazione, si ringrazia inoltre la ditta Mcd Life per la gestione tecnica del progetto, ovvero l’aggiornamento della mappatura dei defibrillatori in funzione sul territorio.

L’Amministrazione Comunale, che coordina il progetto tramite l’Ufficio Sport, si attiverà, sulla base delle donazioni che arriveranno da parte di aziende, associazioni e singoli cittadini, per provvedere all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi DAE (defibrillatori) al fine di dotare tutto il territorio di questi strumenti salva vita. Si ricorda che il numero di conto corrente per effettuare donazioni è: Servizio di Tesoreria Comunale presso Banca popolare dell’Emilia Romagna

IBAN: IT 35 P 0538767075000000335322.