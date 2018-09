Servizi antidroga dei carabinieri alla Montagnola di Bologna

» Bologna - Cronaca

I servizi antidroga in abiti civili dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro al Parco della Montagnola, hanno portato all’arresto di un altro spacciatore di sostanze stupefacenti, S.D., ventiduenne gambiano, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

L’arresto è stato eseguito davanti alla scalinata, ritrovo quotidiano di spacciatori di sostanze stupefacenti e tossico dipendenti che arrivano da ogni provincia d’Italia. Alla vista del Carabiniere che si stava avvicinando alla scalinata, il ventiduenne, credendo di avere di fronte l’ennesimo cliente in cerca di droga, si è avvicinato con aria spavalda dicendo: “Vieni da me che ho roba buona!…”. Per ovvie opportunità investigative, il Carabiniere, monitorato a distanza da altri colleghi del Nucleo Operativo, ha accettato l’offerta e quando lo spacciatore si è fatto avanti con una dose di marijuana è finito in manette. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai tecnici di laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, mentre il giovane gambiano che è stato anche trovato in possesso di 175 euro in contanti, è stato rinchiuso in camera di sicurezza.

Questa mattina, in sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il giovane gambiano è stato liberato e sottoposto al divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.