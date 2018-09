A Formigine per tre giorni sarà “Irlanda in Festa”

» Formigine

A partire dalla serata di venerdì 28 settembre, per tutto sabato 29 e domenica 30 si terrà in centro a Formigine “Irlanda in festa”. Il programma sarà un mix tra musica, arte e cucina, un nuovo modo per conoscere la nazione che ospita Kilkenny, città con la quale lo scorso maggio Formigine ha siglato ufficialmente un patto di gemellaggio.

Venerdì alle 19 apertura del ristorante Kilkenny, dove si potranno trovare fish & chips, manzo alla Guinness, stinco di maiale, Irish Burger, Bayley’s cheesecake; del Jameson Whiskey Bar e della birreria, che spillerà Guinness, Harp e sidro artigianale della contea di Kilkenny. Sempre dalle 19, musica fino alle 22 in via San Francesco con the Marble City Sessions. Alle 21 sul palco concerto dei Drunk Butchers.

Sabato, a partire dalle 17 torneo di mini rugby all’intero del parco del Castello, mentre dalle 17,30 alle 18,30 la Marching Band “Magicaboola” animerà le vie del centro. Alle 19 apertura di bar e ristorante, con dj set degli Emilia Soul Lovers lungo via San Francesco. Alle 20 esibizione di balli irlandesi mentre sul palco dalle 21 concerto dei Marble City Sessions, band di Kilkenny, dopo un breve saluto da parte degli amministratori di Formigine e della sua città gemella irlandese.

Domenica 30 a partire dalle ore 9, vedrà la “Tenzone della Celata”, gara di tiro con l’arco storico a cura degli Arcieri della Torre, che nel pomeriggio dalle 14 alle 17 si alternerà con gare di freccette. Bar e ristorante apriranno dalle ore 12, mentre dalle 17 alle 19 esibizione di balli irlandesi e dalle 17,30 aperitivo musicale in via Fiume. Chiusura alle 20,30 con il concerto dei The Morsellis.

“Nell’anno del gemellaggio con Kilkenny – commenta Corrado Bizzini, assessore alle Attività Produttive – abbiamo voluto per la prima volta a Formigine un’importante manifestazione di cultura irlandese. Sarà l’occasione per scoprire gli usi e le tradizioni di una terra unica e affascinante, ma anche per dare visibilità a realtà tutte formiginesi, come il tiro con l’arco e il rugby, vicine allo spirito irlandese”.