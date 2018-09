» Scandiano - Sport

Sarà il PalaBigi di via Guasco a Reggio Emilia ad ospitare il debutto nel campionato di Serie B Old Wild West di pallacanestro della Bmr Basket 2000. Il match con Vicenza, che curiosamente si giocò sullo stesso campo anche lo scorso anno con vittoria ospite per 60-56, si giocherà in anticipo sabato 6 ottobre alle 21 nel massimo impianto cittadino, stante l’indisponibilità temporanea del PalaRegnani.