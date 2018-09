» Bologna - Cronaca

I Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno avviato le indagini per risalire all’autore di una rapina perpetrata domenica sera ai danni di una sala slot di Pieve di Cento. Il rapinatore avrebbe raggiunto il locale in sella a una moto di grossa cilindrata e dopo aver costretto una dipendente a consegnare l’incasso, 29.000 euro in contanti, si è dato alla fuga.