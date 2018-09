Venerdì 28 settembre ad Albinea la corsa straordinaria del Pedibus

» Reggio Emilia - Scuola

Venerdì 28 settembre è in programma una “corsa straordinaria” del Pedibus con percorso di sola andata per la scuola Renzo Pezzani. Il ritrovo sarà alle 7.30 al parcheggio del Conad di via XXV Aprile e allo stadio comunale “Il Poggio” di via Alighieri.

I partecipanti dovranno farsi accompagnare dai genitori ai punti indicati dove saranno accolti dai volontari che li traghetteranno a scuola. Gli alunni che normalmente si recano a scuola con l’autobus, se vorranno partecipare all’iniziativa, dovranno farsi accompagnare dei genitori nei punti di ritrovo. Essendo una corsa straordinaria di sola andata il ritiro dei bambini, all’uscita da scuola, non subirà modifiche.

La corsa straordinaria sarà effettuata anche in caso di pioggia e ad ogni bambino verrà offerto un piccolo gadget. Il Comune e l’istituto comprensivo di Albinea organizzano il servizio in collaborazione con la sezione albinetana di Auser e l’associazione Amici del Cea.

Il Pedibus ripartirà ufficialmente a partire da mercoledì 10 ottobre, proseguirà fino a venerdì 21 dicembre, per poi riprendere mercoledì 9 gennaio fino alla fine dell’anno scolastico. Le giornate di attività saranno mercoledì, giovedì e venerdì mattina.

Possono iscriversi sia gli alunni della scuola Pezzani, che i genitori o i nonni. Per partecipare all’iniziativa, conoscere i tragitti e il regolamento è possibile recarsi all’Ufficio Scuola del comune oppure consultare l’apposita area dedicata su questo sito. La consegna dei moduli di iscrizione all’Ufficio scuola (fax 0522.590251, e-mail scuole@comune.albinea.re.it) dovrà avvenire entro giovedì 4 ottobre.