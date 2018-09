A Modena autocarro travolge le sbarre del passaggio a livello

» Cronaca - Modena - Viabilità

Viabilità messa a dura prova nella zona Sud di Modena nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 settembre a causa di un autocarro che ha travolto le sbarre del passaggio a livello di via Mantegna. Fortunatamente nessun ferito, neanche tra i passeggeri del treno Gigetto che stava per sopraggiungere, mentre grazie al pronto intervento della Polizia municipale, giunta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e al personale di Fer, la situazione della viabilità principale della zona, su via Fratelli Rosselli e via Panni, è potuta ritornare alla normalità in poco meno di un’ora.

L’incidente, di cui l’Infortunistica della Municipale dovrà accertare l’esatta dinamica, è accaduto poco dopo le 17, quando un autocarro da 3,5 tonnellate, di proprietà di una ditta francese e guidato da un autotrasportatore marocchino, ha colpito le sbarre del passaggio a livello che probabilmente si stavano abbassando, finendo anche col travolgere i fili elettrici dell’alta tensione.

Il convoglio ferroviario che stava per raggiungere il passaggio a livello e trasportava circa una trentina di persone si è fermato in tempo evitando l’urto, ma è potuto ripartire solo verso le 18.15, una volta spostato l’autocarro e ripristinate le condizioni di sicurezza. Nel frattempo la Municipale aveva fatto defluire i veicoli rimasti bloccati in via Mantegna attraverso tragitti alternativi e controllati dalle pattuglie anche regolamentando il transito attraverso i percorsi usati in caso d’emergenza all’interno del parco, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la linea dell’alta tensione.

Alle 18,30 la circolazione dei veicoli ha ripreso anche in via Mantegna regolata dalla Municipale che si è trattenuta fino all’ultimazione del ripristino del passaggio a livello.