Al via il Campionato di basket amatori Uisp

Anche per il nuovo anno sportivo l’Unione Italiana Sport Per tutti del territorio reggiano indice il Campionato di Basket Amatori 2018-2019. Chiunque abbia voglia di scendere in campo e divertirsi con la propria squadra e segnare punti nel canestro avversario, può iscriversi al campionato entro sabato 29 settembre.

Le iscrizioni, aperte a tutti, si ricevono presso la sede UISP in Via Tamburini, 5 consegnando la scheda d’iscrizione presente sul sito www.uisp.it/reggioemilia o inviando una mail a legabasket@uispre.it o fax allo 0522 332782.