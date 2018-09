Augmented Fashion: col Cattaneo Deledda sfilata di moda digitale e laboratorio T-shirt

» Modena - Scuola

La nuova frontiera del lusso digital? La virtual reality e l’uso dei Data, per un’estrema personalizzazione dei capi. Così la tecnologia cambia anche la moda, a pieno titolo inserita nell’Industria 4.0.

Il settore del fashion non poteva quindi mancare nella terza edizione del Festival “Modena Smart Life”, che dal 27 al 30 settembre focalizza l’attenzione sulle tecnologie digitali e sul loro impatto nei vari ambiti di attività del genere umano.

A rappresentare in questo contesto il fascino e le potenzialità del digitale è l’Istituto Professionale Statale Cattaneo-Deledda con un evento di “Augmented Fashion”, sfilata di moda digitale in programma sabato 29 settembre dalle ore 17.30 alle 19.00 nella Sala dei Cardinali del Teatro San Carlo (via San Carlo 5, Modena).

Digital Dress Dreams, questo il titolo dell’iniziativa organizzata dagli insegnanti e studenti dell’Indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali dell’Istituto modenese, porta in passerella trenta abiti di alta moda realizzati nei laboratori della scuola, arricchiti con wearable technologies.

Ad aprire il pomeriggio sarà Alberto De Mizio, dirigente dell’Istituto Cattaneo-Deledda di Modena, e la docente Simona Binanti con la presentazione del progetto Grace-D, brand eco-fashion e simulazione di impresa.

Marcella Gubitosa, della soc.coop. Stars & Cows, farà quindi da trait d’union tra scuola e mondo dell’impresa, con il suo intervento dal titolo “Let’s dress the Future. Il lavoro dei sogni è più spesso creato che trovato”.

L’Istituto Cattaneo-Deledda è anche organizzatore e protagonista di “T-shirt Future”, laboratorio di personalizzazione di magliette con timbri realizzati in stampa 3D, nello Spazio Espositivo Scuole di piazza Grande venerdì 28 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00.

GRACE D è un progetto che propone percorsi formativi per fornire agli studenti competenze trasversali utili alla gestione di un nuovo brand di moda eco-fashion.

Il progetto coinvolge le classi terze, quarte e quinte dell’Indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali. Gli studenti che stanno per completare il corso di studi coinvolti nel progetto hanno rare occasioni di conoscenza di realtà produttive del territorio: negli ultimi anni, infatti, è sempre più difficile trovare sbocchi professionali coerenti con le competenze sviluppate in ambito creativo e artigianale. Il progetto mira quindi ad aiutare l’allievo nell’organizzare il proprio progetto formativo, professionale e lavorativo, trovando un punto di convergenza tra aspirazioni, esperienza scolastica, offerta formativa e possibilità di sbocco nel mercato del lavoro. Info: www.cattaneodeledda.gov.it/progetti/grace_d/

Stars & Cows è un contenitore di sapere e competenze d’impresa, a servizio del territorio e dei giovani talenti: un cluster di persone, imprese e istituzioni. La mission è di accelerare il talento delle persone e le prestazioni dell’azienda, trasferendo il sapere d’impresa accumulato in anni di esperienza dai migliori senior manager disponibili sul mercato del lavoro. Info: www.starsandcows.com