Circolazione ferroviaria sospesa nel weekend per lavori fra Santarcangelo di Romagna e Rimini

Cantieri aperti e circolazione ferroviaria sospesa sabato 29 e domenica 30 settembre fra Santarcangelo di Romagna e Rimini, sulla linea Bologna – Rimini. I provvedimenti sono necessari per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire il consolidamento e l’impermeabilizzazione dell’impalcato di due ponti ferroviari e interventi di manutenzione straordinaria dei binari.

Inoltre, durante il fine settimana la circolazione dei treni si svolgerà su un solo binario fra Fano e Senigallia (tratta Rimini – Ancona), fra Varano e Loreto e fra Civitanova e Porto San Giorgio (tratta Ancona – Pescara), mentre sarà sospesa fra Pescara e Chieti, Bari e Bitetto, Brindisi e Mesagne (tratta Pescara – Bari – Taranto).

Le modifiche al programma di viaggio dei treni regionali e a lunga percorrenza prevedono cancellazioni, variazioni di percorso, variazioni di orario e sostituzioni parziali con autobus.

Il nuovo orario, in vigore nelle sole due giornate indicate, è consultabile su www.trenitalia.com. Digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.

Sempre sul sito di Trenitalia (http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Orari-regionali-digitali) è inoltre possibile scaricare le fiches con l’orario completo dei treni regionali dell’Emilia Romagna nei due giorni interessati dai lavori.

Trenitalia ha inoltre potenziato il servizio di assistenza clienti nelle stazioni di Rimini e Santarcangelo di Romagna.

Gli interventi in programma nel fine settimana rientrano nel progetto di velocizzazione della direttrice Adriatica Bologna – Lecce, che consentirà ai treni di viaggiare fino alla velocità massima di 200 chilometri orari.