Con “Puliamo il Mondo” si chiudono le iniziative di Sassuolosolidale

» Ambiente - In evidenza - Sassuolo - Sociale

Con il prossimo week end si chiuderanno le iniziative di Sassuolosolidale, promosse dall’Amministrazione comunale e dedicate questa volta alla cura, manutenzione e pulizia del territorio ed in particolare delle preziose aree verdi pubbliche.

Sabato mattina è tutta dedicata ai giovani, con il progetto “Giovani cittadini solidali” nella corte di villa Giacobazzi, all’interno del Parco Vistarino. Sabato pomeriggio programmati invece due momenti di incontro ai lati opposti della città. Con l’inaugurazione dei nuovi locali di “Nuovamente Secchia”, in via San Bernardo in zona Braida e con l’“Urban party” presso la saletta Auser di via Respighi e area limitrofa in zona Pontenuovo.

Domenica 30 Settembre invece, è prevista per tutti una mattinata specifica dedicata alla cura del territorio. Piazza Garibaldi, il cuore anche simbolico della nostra città, ospiterà infatti i volontari di “Puliamo il Mondo”, una iniziativa nazionale di Legambiente che a Sassuolo si tradurrà nella pulizia della piazza centrale della città dalle cicche e altro materiale. In contemporanea poi, i Parchi Arcobaleno Via Guicciardini e Delle Querce, in Via del Tricolore risulteranno al centro di un’opera di ripristino e pulizia delle aree verdi.

Chiunque voglia dare il suo contributo come cittadino/a, sarà ben accolto e potrà così scegliere dove offrire la sua preziosa disponibilità, in Piazza Garibaldi, oppure nei parchi sopracitati.

Un invito che si fonda quindi sulla consapevolezza e presa in carico, anche per una sola giornata, di quanto sia importante attivarsi e condividere con altri un’azione volta alla cura e tutela dei nostri spazi comuni, in questo caso specifico, delle preziose aree verdi.