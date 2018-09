Il 2 ottobre a Modena ‘Morejobs Career Day’ con 121 aziende

» Lavoro - Modena - Reggio Emilia - Scuola

Unimore si dimostra ancora una volta un ateneo attento alle prospettive future dei propri iscritti e nel solco dell’insegnamento del professor Marco Biagi di distingue nello sforzo di qualificare le iniziative di placement, facilitando la strada del mercato del lavoro alle migliaia dei suoi studenti e laureati.

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonostante le brillanti performance in termini di occupazione, accertate dalle annuali indagini condotte dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea, non lesina iniziative per favorire l’occupabilità dei suoi laureati. AlmaLaurea, infatti, certifica che a un anno dalla laurea solo il 10,0% dei laureati Unimore è ancora senza lavoro (a fronte di una media nazionale per i laureati italiani del 18,2%), un dato che risulta essere il migliore in Italia per quanto riguarda gli atenei generalisti con oltre 1000 laureati/anno.

Accanto ai periodici e mensili appuntamenti offerti regolarmente a studenti e laureati con gruppi di imprese, da quattro anni l’Ateneo emiliano promuove una manifestazione denominata MoreJobs Career Day, un appuntamento che va riscuotendo sempre maggiore successo e che incontra il favore e l’interesse di tantissime imprese locali e non, di associazioni ed agenzie per il lavoro.

La nuova edizione avrà luogo martedì 2 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.00, presso il Padiglione C di ModenaFiere (Viale Virgilio 70) a Modena.

Le 121 imprese partecipanti comprendono agenzie per il lavoro, associazioni di categoria e enti di formazione, e rappresentano un panorama molto ampio dei settori produttivi ed economici, con forti presenze di aziende operanti nel settore della metalmeccanica e meccanica di precisione (29), in quello informatico/elettronico (24) e nel settore dei servizi alle aziende/consulenza (16). Ben rappresentate anche le aziende del credito/assicurazioni, delle infrastrutture, edilizia e materiali per l’edilizia, della ricerca, selezione e/o somministrazione di lavoro. Non mancano, inoltre, qualificate e note imprese del settore della chimica/farmaceutica, così come del biomedicale, della logistica e dei trasporti, della grande distribuzione, della chimica, del commercio, alberghi e della pubblica amministrazione. Ci saranno tutte le più affermate aziende modenesi e reggiane, ma anche alcuni prestigiosi marchi nazionali. Per giovani si tratta di una vera e propria fiera delle occasioni.

Quasi raddoppiata quest’anno la presenza di società con sede fuori dalle province di Modena e Reggio Emilia (39% contro il 20% del 2017). Resta comunque forte la rappresentanza di imprese modenesi 39% e reggiane il 22%.

Ogni azienda e/o associazione partecipante avrà a disposizione un proprio corner, dove gli iscritti e laureati Unimore, cui si aggiungono anche un buon numero di colleghi provenienti da altri Atenei, potranno svolgere brevi colloqui conoscitivi e consegnare i loro curriculum vitae.

“Il MoreJobs Career Day – afferma il Magnifico Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano – rientra a pieno titolo nelle attività di terza missione del nostro Ateneo, in quanto proietta sul sistema delle imprese e del territorio i benefici della lunga formazione accademica dei nostri giovani iscritti e neolaureati. L’obiettivo che ci proponiamo di cogliere con questa iniziativa è di favorire l’incontro fra domanda ed offerta e dare ai nostri laureati e laureandi l’opportunità di misurare le competenze acquisite attraverso un confronto diretto col mondo del lavoro. L’adesione a questa manifestazione di molte delle più importanti realtà produttive, che esprimono i nostri territori, e di un buon numero di aziende che hanno sede nel resto d’Italia sta a dimostrare l’interesse del sistema imprenditoriale nazionale per il livello di preparazione raggiunto dai nostri allievi”.

Per consentire agli iscritti Unimore di poter partecipare alla manifestazione, per questa giornata l’Ateneo ha deciso di sospendere le lezioni.

Studenti e laureati potranno iscriversi all’evento on-line seguendo il percorso indicato nel bottone (More Jobs Career Day del sito www.unimore.it cliccando sul bottone della colonna di destra della homepage, e inoltre visionare i profili ricercati dalle aziende presenti all’evento ed inviare direttamente il proprio CV. Le aziende potranno in tal modo visionare in anticipo i CV dei candidati e fissare appuntamenti presso i loro corner.

Durante la giornata gli studenti e laureati avranno altresì modo di seguire, dalle ore 10.00 alle ore 15.55, presso 3 aule della sede della manifestazione, 30 presentazioni aziendali, utili ad acquisire maggior informazioni sulle realtà imprenditoriali presenti, le figure professionali ricercate, i processi di selezione e le opportunità di carriera.

Saranno inoltre presenti: AlmaLaurea; Alumni Unimore; ASTER – Area S3; Centro Europe Direct Modena e Er.Go

Nelle foto da sinistra: Sergio Ferrari (Pro Rettore, Angelo O. Andrisano (Rettore), Paolo Grasso (Dirigente Servizi agli Studenti)