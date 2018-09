Il Mobility Innovation Tour a Bologna con focus sulla tecnologia

» Bologna - Trasporti

Venerdì 28 settembre Tper ospiterà a Bologna, nella propria Sala Congressi di via di Saliceto 3, la penultima tappa del “giro d’Italia” promosso dalla rivista mensile Autobus e dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) per parlare dei temi caldi per il futuro del trasporto pubblico locale, discutendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Dopo Milano, Torino e Firenze, la carovana del Mobility Innovation Tour giunge a Bologna proponendo una mattinata di convegno intitolato “Rinnovo delle flotte ed investimenti in innovazione”. Introdurrà i lavori la Presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri; l’Azienda porterà le proprie esperienze nel corso del convegno attraverso l’intervento su “Investimenti e progetti per l’ampliamento dell’offerta” del Dirigente Infrastrutture, Fabio Monzali.

Nel pomeriggio le redini passeranno all’associazione Man.Tra., che promuoverà una sessione sul tema “Manutenzione 4.0: prospettive per il settore”, alla quale parteciperà Andrea Bottazzi, Dirigente Tecnico di Tper, che illustrerà il modello aziendale di “Analisi integrata per la gestione delle flotte (sostenibilità, competenze, make or buy, tecnologie)”.

Quella di Bologna sarà una data particolarmente significativa, a esattamente un anno di distanza dal convegno “Verso i combustibili alternativi” che ha costituito, di fatto, un prologo al progetto del Mobility Innovation Tour che ha preso corpo lungo il 2018.

Parteciperanno al convegno rappresentanti di Asstra, l’associazione delle imprese del trasporto pubblico locale, operatori del settore e il mondo dei costruttori di veicoli e tecnologie. Bologna sarà, quindi, per un giorno, crocevia di esperienze importanti nel campo del rinnovo delle flotte e degli investimenti in innovazione.

Gli attuali standard tecnologici ed ambientali impongono, infatti, alle aziende di TPL di adeguarsi alle più moderne tecnologie; se l’avvento dei sistemi di trasporto intelligente pone le basi di un diverso rapporto con l’utenza, l’autobus diventa esso stesso uno degli strumenti per favorire questa interazione. In più, le pressanti esigenze ambientali determinano un ampliamento degli asset verso soluzioni con propulsione non tradizionale: la trazione elettrica, promettente per le reti urbane, ed i motori alimentati con combustibili alternativi tra cui i più diffusi sono il CNG – metano compresso – carburante di trazione di oltre 280 autobus di Tper, e il LNG – metano liquido criogenico – di cui l’azienda bolognese sarà tra i precursori per il settore in Italia ed in Europa.

La registrazione all’appuntamento bolognese del Mobility Innovation Tour è effettuabile online sul sito www.autobusweb.com.