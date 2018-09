Pallamano, Casalgrande Padana sbanca Leno: arrivano i primi due punti

» Casalgrande - Sport

Prova di carattere quella vista nella trasferta di Casalgrande Padana con Handball Leno che porta i primi due punti in classifica per le casalgrandesi di mister Lassouli (foto).

Compagine reggiana che si impone per 25-28 sulle bresciane in un gara sempre in vantaggio, nonostante la forte resistenza di Leno, che resta in partita per tutta la gara. Casalgrande Padana butta il cuore oltre l’ostacolo e dimostra che quello col Brixen è stato un passo falso dovuto più alla tensione di un “prima” in casa, che a vere problematiche tattiche. Buona prova di Martina Iacovello che chiude la porta alle avversarie in diverse occasioni, ed altra gara di livello per Ilenia Furlanetto, che a fine match mette a tabellino 16 reti. Incontro di sacrificio per Francesca Franco che, oltre alle 5 reti segnate, dà dimostrazione di carattere e si mette in luce come trascinatrice. In evidenza assoluta anche l’ottima gara giocata da Lusetti (foto), una delle più giovani a disposizione di mister Lassouli, in grado di dare stabilità ed intensità al gioco delle reggiane.

E ora, week end di pausa poi subito con la testa ad un’altra trasferta ostica, quella del 06 ottobre contro il Cassano Magnago, compagine lombarda piuttosto giovane ma agguerrita contro cui sarà necessaria un’altra prova ad alta intensità.