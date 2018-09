» Meteo

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi stratificate in transito. Temperature: minime quasi stazionarie comprese tra 9 e 13 gradi. Massime in lieve ripresa con valori compresi tra 21 e 23 gradi. Venti: deboli prevalentemente nord-occidentali con rinforzi al largo sul mare. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)