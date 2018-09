A Modena una giornata dedicata agli agenti di commercio

» Lavoro - Modena

Una giornata a disposizione degli agenti di commercio. Venerdì 28 settembre torna il periodico appuntamento organizzato da Usarci, l’Unione dei sindacati autonomi per gli agenti di commercio, dedicato ai professionisti del settore. Un momento di confronto per parlare di mandati di agenzia, posizione previdenziale, aspetti fiscali e coperture assicurative specifiche. L’appuntamento, che si svolge presso la sede centrale Lapam (in via Emilia Ovest 775 a Modena) inizierà alle 10 e si concluderà alle 17.